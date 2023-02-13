К Земле приближается огромный астероид диаметром около 1 км. Максимальное сближение объекта 199145 состоится уже на этой неделе.

Об этом заявили ученые, которые отслеживают траекторию космических тел возле Земли. Данные об этом опубликованы на сайте Центра изучения сближающихся с Землей (CNEOS) NASA объектов.

По данным астрономов, минимальная дистанция между астероида и Землей будет около 4,5 млн км — в 12 раз дальше, чем Луна от Земли. Максимальное сближение произойдет уже в полночь 16 февраля. Объект не несет опасности нашей планете, но его размеры значительно отличаются от остальных мелких тел неподалеку.

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Его скорость — 88 735 км/час, а диаметр — 580 до 1,3 км.

Астрономам даже удалось заснять космический объект — это произошло 9 февраля, когда астероид был на расстоянии 14 млн км от Земли.

Помимо изучений астероидов, ученые также занимаются исследованием соседних планет, известных человечеству. К примеру, совсем недавно было открыто 12 новых спутников Юпитера. Теперь это планета-рекордсмен с самым большим количеством спутников — их аж 92. До этого лидером был Сатурн с показателем в 83 спутника.