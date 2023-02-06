Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Теперь у крупнейшей планеты нашей системы их аж 92.

Юпитер — новый рекордсмен, который отобрал первенство у Сатурна — у шестой планеты по удаленности от Солнца 83 спутника.

Член команды астрономов Института Карнеги и один из открывателей этих спутников Скотт Шеппард заявил, что эти космические тела добавлены в список Центра малых планет Международного астрономического союза.

Сейчас смотрят О существовании этих спутников догадывались еще в 2001 году, когда их заметили с помощью телескопов на Гавайях. В 2022 году эта информация подтвердилась благодаря повторным исследованиям. Их было сложно найти из-за размеров — от 1 до 3 км в диаметре. — Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем сфотографировать один из спутников, чтобы узнать их происхождение, — заявил астроном Шеппард. По прогнозам ученых — маленькие спутники являются частью больших космических тел, которые столкнулись друг с другом. Чтобы изучить космические тела, Европейское космическое агентство отправит к Юпитеру космический корабль. Впрочем, больше всего интересует сама ледяная планета. На сегодняшний день у Урана 27 открытых спутников, у Нептуна — 14, у Марса — два. Что касается Венеры и Меркурия — они одиноки. Совсем недавно космический телескоп Джеймса Уэбба показал детализированное фото удаленной спиральной галактики на фоне других галактик и звезд. Она находится в созвездии Геркулеса на расстоянии более 1 млрд световых лет от Земли. Читайте также: NASA тестирует ядерные ракеты для путешествий на Марс: быстрее и удобнее

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