Будущий бюджетник iPhone SE получит корпус от модели XR. Ранее представленный в марте iPhone SE имел форм-фактор от iPhone 8, и теперь Apple намерена двигаться дальше во всех смыслах.

О будущих изменениях заявил инсайдер Джон Проссер, чьи прогнозы касательно новой техники имеют тенденцию сбываться. Долгожданный iPhone SE 4 станет новым XR — он избавиться от физической кнопки Home, а также получит вырез в верхней части экрана и технологию Face ID.

В отличие от модели этого года, будущий бюджетник получит ЖК-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. Версия 2022 имеет экран 4,7 дюйма. Также следующая модель получит увеличенный аккумулятор за счет нового корпуса.

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Что касается начинки, iPhone SE 4 получит процессор A15 Bionic собственной разработки, который сейчас используется в iPhone 13.

Вполне возможно, что улучшение получат и камеры — не исключено, что Apple добавит режим ночной съемки, оставив при этом объектив от iPhone XR.

Проссер также назвал ожидаемую цену за новинку — будущий iPhone SE будет продаваться по цене от $400.

Впрочем, сейчас все старания компании Apple направлены на другие устройства — 7 сентября состоится презентация iPhone 14, на которой также покажут и другие устройства. Вполне возможно, что это будут планшеты, наушники, часы, компьютеры, и даже приставки для телевизоров.