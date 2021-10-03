День вчителя в Україні: Google створив новий дудл

У День вчителя пошуковий сервіс Google порадував своїх користувачів новим дудлом. На їхню думку, він виглядає дуже мило.

Дудл Google відображається лише в Україні. Це особливо приємно користувачам, адже дизайнери сервісу Google створили тематичний малюнок спеціально для українців.

День вчителя в Україні відзначають щороку 3 жовтня. У деяких країнах свято припадає на інші дати. Наприклад, у Польщі працівники освіти святкують 14 жовтня, а в Казахстані – у першу неділю жовтня.

Вчитель – це перший наставник будь-якої дитини. Саме він змалечку вчить малечу читати та писати, аналізувати, не зупинятися на шляху до мети, знати та боротися за свої права. У будь-якій ситуації він залишається для дитини другом, порадником та психологом.

В цей день потрібно привітати своїх вчителів з їхнім професійним святом. Можна зробити для них подарунок своїми руками (наприклад, власноруч розмальовану та підписану листівку, календар з фотографіями, рамку для знімків) або сказати приємні слова.

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Фото: Unsplash, Google