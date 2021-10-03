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День учителя в Украине: Google создал новый дудл

3 октября 2021, 08:57 Юлія Захарченко
Google

В День учителя поисковый сервис Google порадовал своих пользователей новым дудлом. По их мнению, он выглядит очень мило.

Дудл Google отображается только в Украине. Это особенно приятно пользователям, ведь дизайнеры сервиса Google создали тематический рисунок специально для украинцев.

День учителя в Украине отмечают ежегодно 3 октября. В некоторых странах праздник приходится на другие даты. Например, в Польше работники образования празднуют 14 октября, а в Казахстане — в первое воскресенье октября.

Учитель — это первый наставник любого ребенка. Именно он с детства учит малышей читать и писать, анализировать, не останавливаться на пути к цели, знать и бороться за свои права. В любой ситуации он остается для ребенка другом, советчиком и психологом.

В этот день нужно поздравить своих учителей с их профессиональным праздником. Можно сделать для них подарок своими руками (например, собственноручно разрисованную и подписанную открытку, календарь с фотографиями, рамку для снимков) или сказать приятные слова.

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Фото: Unsplash, Google

Теги
Google , вчитель , День вчителя , Дудл
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