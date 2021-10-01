Традиційно у розпал навчального року в Україні відзначають професійне свято працівників освіти. Цьогоріч День вчителя припадає на неділю, 3 жовтня.

Але попри дату, у школах та інших навчальних закладах святкувати починають вже сьогодні. На День вчителя заведено вітати всіх працівників освіти.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем вчителя у картинках.

Професійне свято вчителів почали відзначати ще у 1980 році. Воно було закріплено Постановою Президії Верховної Ради СРСР Про святкові та пам’ятні дати.

Професія вчителя є надзвичайно важливою, оскільки саме працівники освіти впливають на формування сучасної та розумної молоді.

У цей день заведено дякувати педагогам за їхню сумлінну працю та знання, які вони передають молодшому поколінню.

Це свято відзначають у всьому світі. За ініціативи ЮНЕСКО Всесвітній день учителів був затверджений 5 жовтня у 1994 році.

Раніше ми писали, що подарувати на День вчителя. Вдалим подарунком може стати букет квітів, солодощі або сертифікат магазину косметики, спортивних товарів чи кінотеатру.

Однак у жодному разі не варто дарувати алкоголь — потрібно пам’ятати про етикет. Таким подарунком можна образити людину — спиртні напої не сумісні зі школою.