День вчителя 2021 в Україні припадає на неділю, 3 жовтня, однак учителів вітатимуть у п’ятницю. До свята залишилося небагато — саме час обрати подарунки для викладачів і класного керівника, подякувати за їхню працю і старання.

Факти ICTV підготували список найкращих ідей для подарунків на День вчителя, які порадують кожного без винятку викладача.

Найчастіше подарунки обирають всім класом — так простіше зібрати гроші на приємний презент.

Насамперед, можна подарувати розкішний букет квітів — це вічна класика і безпрограшний варіант, який тішитиме око й після свята.

До букета можна додати солодощі — коробку цукерок або набір смаколиків. Знайти набір різних видів шоколаду в інтернеті неважко.

Однак у жодному разі не варто дарувати алкоголь — потрібно пам’ятати про етикет. Таким подарунком можна образити людину — спиртні напої не сумісні зі школою.

Гроші теж не варто дарувати — в деяких школах це може сприйнятися як хабар. Замість купюр можна подарувати сертифікат магазину косметики, спортивних товарів або кінотеатру.

Про дорогі прикраси теж краще забути — вони можуть поставити вчителя в незручне становище. До того ж, це досить особиста річ, і ніхто крім власника не зможе вибрати краще.

Втім, чудовим подарунком буде скринька для прикрас — зручна річ, яка ніколи не припадатиме пилом без діла.

Дарувати одяг не варто — складно вгадати з розміром, фасоном та іншими параметрами. Однак у список подарунків можна додати шарф або краватку для чоловіка.

Якщо впевнені в перевагах, можна подарувати набір косметики, попередньо знявши цінник.

До букета квітів можна додати атрибути вчителя — унікальну ручку з гравіюванням, або ж красиву і практичну указку. З цими речами вчитель не розлучатиметься довгі роки.

Нагадаємо, що вже 14 жовтня в Україні відзначатиметься День захисників і захисниць України. Про ідеї для подарунків до цього свята можна дізнатися в матеріалі Фактів ICTV.