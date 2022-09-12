Американська корпорація Apple назвала дату виходу iOS 16.

Операційна система для iPhone стане доступною вже сьогодні, 12 вересня. Сама вона була анонсована в червні.

Також у корпорації сказали, хто зможе встановити iOS 16 – власники iPhone, починаючи з 8 та 8 Plus.

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Повідомляється, що нова операційна система включає безліч нововведень.

Ба більше, 12 вересня користувачі Apple Watch зможуть скачати на свої девайси watchOS 9.

Нагадаємо, що 7 вересня відбулася презентація Apple. На ній показали чотири версії iPhone 14 і розумний годинник Apple Watch 8, Apple Watch SE і Apple Watch Ultra.