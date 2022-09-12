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Дата выхода iOS 16 и кто сможет установить

12 сентября 2022, 11:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Depositphotos

Американская корпорация Apple назвала дату выхода iOS 16.

Операционная система для iPhone станет доступна уже сегодня, 12 сентября. Сама она была анонсирована в июне.

Также в корпорации сказали, кто сможет установить iOS 16 — владельцы iPhone, начиная с 8 и 8 Plus.

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Сообщается, что новая операционная система включает в себя множество нововведений.

Более того, 12 сентября пользователи Apple Watch смогут скачать на свои девайсы watchOS 9.

Напомним, что 7 сентября прошла презентация Apple. На ней показали четыре версии iPhone 14 и умные часы Apple Watch 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

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Источник
Apple
Теги
Apple iOS
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