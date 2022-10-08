Данные миллиона пользователей Facebook могли украсть хакеры. Об этом заявили в корпорации Meta, которая владеет соцсетью.

Речь идет о почтовых адресах и паролях, с помощью которых можно войти в учетную запись и получить доступ ко всей личной информации.

Эксперты по безопасности обнаружили в сети более 400 вредоносных приложений для Android и iOS, которые способны воровать личные данные с Facebook. Причем о краже жертва даже не узнает. На фоне этого Meta предупредила 1 млн пользователей об опасности.

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Вредоносные приложения были обнаружены и в официальных магазинах Apple и Google — App Store и Google Play, откуда пользователи могут скачивать приложения. Хакеры получают доступ к паролям, предлагая авторизоваться с помощью Facebook. Когда владелец устройства вводит пароль — злоумышленники получают к нему доступ.

В компании сообщили Google и Apple о вредоносных программах, и теперь они уже удалены из площадок.

Впрочем, у компании Meta сейчас есть и другие проблемы — приложение Meta Horizon Worlds страдает от большого числа ошибок и сбоев. Сотрудники корпорации вынуждены исправлять ошибки как минимум до конца года, после чего проект уже можно сделать доступным для всех желающих.