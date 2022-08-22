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Крутіша за Facebook і Instagram: соцмережа BeReal набирає популярності в усьому світі

22 Серпня 2022, 10:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Depositphotos

Популярна соцмережа BeReal готова стати конкурентом  Facebook та Instagram. Наприкінці літа сервіс раптово став популярним, хоча позиціював себе як протилежність до соціальних мереж Meta.

Суть BeReal у фотографуванні оточення користувача у випадковий момент. Мільйони людей мають публікувати ці знімки, і ніхто не може бачити чужі фото, доки не запостять свої.

У Instagram усі люблять ділитися красивими, ретельно відредагованими фотографіями. На фото часто найкращі моменти життя, і нічого крім них.

Зараз дивляться

З BeReal так не вийде – він нагадає людям, що інші також нудьгують перед телевізором, а не веселяться на вечірці у компанії друзів. Гартуючи ідеальні знімки друзів в Instagram, може виникнути відчуття, що всі навколо живуть ідеальним життям. Новинка готова це спростувати.

– Зараз ми спостерігаємо, як уподобання покоління Z зміщуються у бік глибших і персоналізованих вражень, – каже Метт Мосс, засновник Locket, додатку для розсилки фотографій членам сім’ї.

Сервіс зайняв перший рядок за популярністю в Apple App Store у США. Більшість із 28 млн завантажень за весь час існування програми відбулося цього року.

І хоча соцмережі популярні, дані користувачів завжди під загрозою – у серпні заявили про витік номерів та кодів користувачів Signal. Це месенджер, який почав активно використовуватись в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Джерело
The Guardian
Теги
Facebook Instagram соцмережі
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