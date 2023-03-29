Ілон Маск та інші технологічні лідери закликали припинити експерименти зі штучним інтелектом.

Очільник Tesla, співзасновник Apple Стів Возняк та американський політик Ендрю Янг підписали відкритий лист Інституту майбутнього життя, у якому просять розробників припинити навчання потужних нейромереж, таких, як GPT-4 від OpenAI.

Усе через конкуренцію, яку системи можуть скласти людям.

Зараз дивляться

– Ми повинні запитати себе: чи повинні ми дозволити машинам наповнити наші інформаційні канали пропагандою і неправдою, автоматизувати робочі місця? Ці системи зрештою перевершать, перехитрять і замінять нас. Чи повинні ми ризикувати втратою контролю над нашою цивілізацією? – задаються питанням Маск та інші експерти.

Лідери технологічних компаній заявили, що такі питання не повинні залежати від тих, хто першими створить передовий штучний інтелект.

Інститут майбутнього життя – це некомерційна організація з Кембриджа, яка виступає за відповідальний та етичний розвиток штучного інтелекту. Її заснував космолог Макс Тегмарк і співзасновник Skype Яан Таллінн.

Раніше інститут уже захищав майбутнє людства – організація змусила Маска і лабораторії Google не створювати смертоносні системи зброї.

Нагадаємо, що в березні компанія OpenAI оновила чат-бота ChatGPT. Він набагато потужніший за попередника і тепер приймає дані і у вигляді фото або будь-якого іншого зображення.