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Інтернет

Цивілізація під загрозою: Ілон Маск і Стів Возняк закликали світ зупинити створення штучного інтелекту

29 Березня 2023, 19:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск та інші технологічні лідери закликали припинити експерименти зі штучним інтелектом.

Очільник Tesla, співзасновник Apple Стів Возняк та американський політик Ендрю Янг підписали відкритий лист Інституту майбутнього життя, у якому просять розробників припинити навчання потужних нейромереж, таких, як GPT-4 від OpenAI.

Усе через конкуренцію, яку системи можуть скласти людям.

Зараз дивляться

– Ми повинні запитати себе: чи повинні ми дозволити машинам наповнити наші інформаційні канали пропагандою і неправдою, автоматизувати робочі місця? Ці системи зрештою перевершать, перехитрять і замінять нас. Чи повинні ми ризикувати втратою контролю над нашою цивілізацією? – задаються питанням Маск та інші експерти.

Лідери технологічних компаній заявили, що такі питання не повинні залежати від тих, хто першими створить передовий штучний інтелект.

Інститут майбутнього життя – це некомерційна організація з Кембриджа, яка виступає за відповідальний та етичний розвиток штучного інтелекту. Її заснував космолог Макс Тегмарк і співзасновник Skype Яан Таллінн.

Раніше інститут уже захищав майбутнє людства – організація змусила Маска і лабораторії Google не створювати смертоносні системи зброї.

Нагадаємо, що в березні компанія OpenAI оновила чат-бота ChatGPT. Він набагато потужніший за попередника і тепер приймає дані і у вигляді фото або будь-якого іншого зображення.

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Джерело
CNBC
Теги
Apple Ілон Маск Стів Возняк Штучний інтелект
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