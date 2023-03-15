Компания OpenAI выпустила новую версию своего популярного чат-бота ChatGPT — GPT-4. Он считается более мощным, чем его предшественник.

Теперь бот может принимать входные данные как в виде изображений, так и в виде текста, но по-прежнему выводит свои ответы в текстовом формате, что означает, что он может предлагать подробные описания изображений.

— Мы создали GPT-4, последнюю веху в усилиях OpenAI по расширению масштабов глубокого обучения. GPT-4 — это большая мультимодальная модель, которая, хотя и менее эффективна, чем люди, но во многих реальных сценариях демонстрирует производительность на уровне человека в различных профессиональных и академических тестах, — сообщают в OpenAI.

Компания предупредила, что модель по-прежнему склонна к неточным фактам, и ее можно убедить выводить ложный или вредный контент. Модель GPT-4 и последующие могут оказать значительное влияние на общество как во благо, так и во вред.

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— Мы сотрудничаем с внешними исследователями, чтобы улучшить наше понимание и оценку потенциального воздействия, а также провести оценку опасных возможностей, которые могут появиться в будущих системах, — отметили в OpenAI.

GPT-4 теперь доступен подписчикам через ChatGPT — бесплатные пользователи по-прежнему будут использовать прежний GPT-3.5. Он также используется для чат-бота Microsoft Bing, Duolingo и Stripe.