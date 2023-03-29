Илон Маск и другие технологические лидеры призвали приостановить эксперименты с искусственным интеллектом.

Глава Tesla, сооснователь Apple Стив Возняк и американский политик Эндрю Янг подписали открытое письмо Института будущего жизни, в котором просят разработчиков прекратить обучения мощных нейросетей, таких, как GPT-4 от OpenAI.

Все из-за конкуренции, которую системы могут составить людям.

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— Мы должны спросить себя: должны ли мы позволить машинам наводнить наши информационные каналы пропагандой и неправдой, автоматизировать рабочие места? Эти системы в конечном итоге превзойдут, перехитрят и заменят нас. Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией? — задаются вопросом Маск и другие эксперты.

Лидеры технологических компаний заявили, что такие вопросы не должны зависеть от тех, кто первыми создаст передовой искусственный интеллект.

Институт будущего жизни — это некоммерческая организация из Кембриджа, которая выступает за ответственное и этичное развитие искусственного интеллекта. Ее основал космолог Макс Тегмарк и соучредитель Skype Яан Таллин.

Ранее институт уже защищал будущее человечества — организация заставила Маска и лаборатории Google не создавать смертоносные системы оружия.

Напомним, что в марте компания OpenAI обновила чат-бота ChatGPT. Он намного мощнее предшественника и теперь принимает данные и в виде фото или любого другого изображения.