Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск мовної моделі штучного інтелекту LLaMA (Large Language Model Meta AI) .

За його словами, LLaMA допоможе дослідникам розвивати свою роботу.

– За останній рік великі мовні моделі продемонстрували нові можливості для створення креативного тексту, розв’язання математичних теорем, передбачення структури білків, відповідей на питання про розуміння прочитаного і багато чого іншого. Вони є одним із найяскравіших прикладів значних потенційних переваг, які ШІ може запропонувати в масштабах мільярдів людей, – йдеться у повідомленні Meta.

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LLaMA працює, приймаючи на вхід послідовність слів і передбачаючи наступне слово для рекурсивної генерації тексту. Для навчання моделі обрали текст із 20 мов із найбільшою кількістю мовців, приділяючи особливу увагу мовам із латинським і кириличним алфавітами.

Meta попереджає, ще належить провести додаткові дослідження, щоб усунути ризики упередженості, токсичних коментарів і “галюцинацій” у великих мовних моделях.

Доступ до моделі буде індивідуальним, його нададуть академічним дослідникам, урядовим і громадським організаціям, а також промисловим дослідницьким лабораторіям по всьому світу.