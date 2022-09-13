Космическое агентство NASA снова перенесло запуск миссии Артемида 1 с полетом на Луну. Старт ракеты теперь запланирован на конце месяца — 27 сентября.

Также эксперты зарезервировали для полета еще одну дату — 2 октября. Это на случай, если в конце первого месяца осени на стартовой площадке обнаружатся неисправности.

По заявлению NASA, изменения сроков необходимы для логистических вопросов, а также подготовки к тестовым испытаниям на взлетной площадке перед запуском. Также перенос позволит сотрудникам командного управления отдохнуть и пополнить запасы криогенного топлива.

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В эти выходные сотрудники NASA завершили ремонтные работы по утечке водорода в ракете, из-за которой запуск отложили в начале осени. У агентства есть 70 минут на запуск 27 сентября с дальнейшей посадкой на поверхность земли 5 ноября.

Первая миссия Артемида-1 подразумевает запуск ракеты и ее дальнейший полет вокруг луны. Весь процесс должен занять 6 недель с дальнейшим возвращением на Землю. Традиционно, испытательные запуска проводятся без экипажа на борту — на месте космонавтов будут манекены, к которым прикрепили датчики для обнаружения радиации.

Сейчас агентство занимается не только изучением Луны — NASA создало сервис для имитации человеческого голоса на Марсе. Каждый желающий может оценить влияния соседней планеты на звучание собственного голоса. Ученые уверяют, что звуку на Марсе нужно больше времени, чтобы достичь уха.