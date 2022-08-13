У NASA создали инструмент, с помощью которого можно услышать звучание собственного голоса на Марсе. Сервис позволит больше узнать, как устроены другие планеты, жизнь на них, и с чем столкнутся колонизаторы.

Идею реализовали благодаря марсоходу Perseverance, которые долгое время собирает данные с ближайшей планеты. Информацией воспользовались ученые NASA, которые и создали программу.

Чтобы оценить возможности сервиса, нужно на сайте космического агентства перейти в раздел Звуки Марса, а затем во вкладке Вы на Марсе (You on Mars) нажать и удерживать кнопку на микрофоне в течение 10 секунд. Сайт будет использовать микрофон устройства, а затем можно услышать измененную звуковую дорожку после обработки.

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— Марс имеет необычную атмосферу по сравнению с Землей, с очень другой температурой, плотностью и химическим составом. Эти различия будут иметь три основных эффекта на звук, — сообщается на сайте NASA.

Так, звуку на Марсе нужно больше времени, чтобы достичь уха — 240 м/с против 340 м/с на Земле. Также он ниже, чем на нашей планете — все из-за атмосферы, которая примерно в 100 раз менее плотная.

К тому же, первые колонизаторы наверняка будут в скафандрах с наличием рации.

Сейчас астрономы занимаются не только изучением Марса — NASA отправит в космос Аппарат CubeSat, который выглядит как коробка для обуви. Он будет вращаться вокруг Луны и собирать данные о спутнике Земли.