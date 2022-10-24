Американская компания SpaceX продолжит предоставлять Украине спутниковый интернет Starlink. Это не зависит от решения Минобороны США по поводу финансирования проекта.

Об этом в Twitter написал основатель компании, миллиардер Илон Маск отметив, что говорил про это с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

— Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование, — отметил Маск.

Украинский политик подтвердил, что это правда.

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— Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам, — отметил Федоров.

Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 24, 2022

Ранее Илон Маск рассказал, сколько тратит на работу Starlink в Украине. На спутниковую связь для нашей страны тратится около $20 млн в месяц, что по нынешнему курсу около 730 млн грн.