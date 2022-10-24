Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Это важно! Илон Маск пообещал обеспечить Starlink для Украины в любом случае

24 октября 2022, 13:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Американская компания SpaceX продолжит предоставлять Украине спутниковый интернет Starlink. Это не зависит от решения Минобороны США по поводу финансирования проекта.

Об этом в Twitter написал основатель компании, миллиардер Илон Маск отметив, что говорил про это с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

— Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование, — отметил Маск.

Украинский политик подтвердил, что это правда.

Сейчас смотрят

— Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам, — отметил Федоров.

Ранее Илон Маск рассказал, сколько тратит на работу Starlink в Украине. На спутниковую связь для нашей страны тратится около $20 млн в месяц, что по нынешнему курсу около 730 млн грн.

Читайте также:
Илон МаскИлон Маск отозвал просьбу Пентагону в финансировании Starlink в Украине

Теги
Starlink Илон Маск Михайло Федоров
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь