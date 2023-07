Додаток ChatGPT з чат-ботом став доступним на смартфонах Android. Сервіс із ШІ з’явився в магазині Google Play, але поки що з деякими обмеженнями.

Наприклад, бот поки що доступний тільки в Індії, США, Бразилії та Бангладеш, але в компанії OpenAI обіцяють додати більше країн вже на початку серпня.

Про появу ChatGPT на Android було анонсовано ще 22 липня – тоді користувачі змогли попередньо зареєструватися, щоб отримати доступ.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023