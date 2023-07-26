Додаток ChatGPT з чат-ботом став доступним на смартфонах Android. Сервіс із ШІ з’явився в магазині Google Play, але поки що з деякими обмеженнями.

Наприклад, бот поки що доступний тільки в Індії, США, Бразилії та Бангладеш, але в компанії OpenAI обіцяють додати більше країн вже на початку серпня.

Про появу ChatGPT на Android було анонсовано ще 22 липня – тоді користувачі змогли попередньо зареєструватися, щоб отримати доступ.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Примітно, що власники iPhone отримали доступ до сервісу набагато раніше – чат-бот додали в App Store ще в травні 2023 року. Аналітики зазначають, що доступ на Android відкрили на тлі падіння інтересу до сервісу – у компанії шукають нові способи залучити користувачів.

До того ж у ChatGPT з’явився новий конкурент, який здатний витіснити розробку OpenAI. Google випустив свій чат-бот Bard, який здатен генерувати креативні та унікальні ідеї, і у нього більше можливостей, ніж у ChatGPT, завдяки величезному набору даних. На Фактах ICTV є докладний опис – що таке Bard, для чого він потрібен і як користуватися.