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Чат-бот ChatGPT став доступним на Android: як завантажити

26 Липня 2023, 12:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ChatGPT
Джерело: Unsplash

Додаток ChatGPT з чат-ботом став доступним на смартфонах Android. Сервіс із ШІ з’явився в магазині Google Play, але поки що з деякими обмеженнями.

Наприклад, бот поки що доступний тільки в Індії, США, Бразилії та Бангладеш, але в компанії OpenAI обіцяють додати більше країн вже на початку серпня.

Про появу ChatGPT на Android було анонсовано ще 22 липня – тоді користувачі змогли попередньо зареєструватися, щоб отримати доступ.

Примітно, що власники iPhone отримали доступ до сервісу набагато раніше – чат-бот додали в App Store ще в травні 2023 року. Аналітики зазначають, що доступ на Android відкрили на тлі падіння інтересу до сервісу – у компанії шукають нові способи залучити користувачів.

До того ж у ChatGPT з’явився новий конкурент, який здатний витіснити розробку OpenAI. Google випустив свій чат-бот Bard, який здатен генерувати креативні та унікальні ідеї, і у нього більше можливостей, ніж у ChatGPT, завдяки величезному набору даних. На Фактах ICTV є докладний опис – що таке Bard, для чого він потрібен і як користуватися.

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ChatGPT Штучний інтелект
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