Приложение ChatGPT с чат-ботом стало доступным на смартфонах Android. Сервис с ИИ появился в магазине Google Play, но пока с некоторыми ограничениями.

К примеру, бот пока доступен только в Индии, США, Бразилии и Бангладеш, но в компании OpenAI обещают добавить больше стран до уже в начале августа.

О появлении ChatGPT на Android было анонсировано еще 22 июля — тогда пользователи смогли предварительно зарегистрироваться, чтобы получить доступ.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023