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Чат-бот ChatGPT стал доступным на Android: как скачать

26 июля 2023, 12:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ChatGPT
Источник: Unsplash

Приложение ChatGPT с чат-ботом стало доступным на смартфонах Android. Сервис с ИИ появился в магазине Google Play, но пока с некоторыми ограничениями.

К примеру, бот пока доступен только в Индии, США, Бразилии и Бангладеш, но в компании OpenAI обещают добавить больше стран до уже в начале августа.

О появлении ChatGPT на Android было анонсировано еще 22 июля — тогда пользователи смогли предварительно зарегистрироваться, чтобы получить доступ. 

Примечательно, что владельцы iPhone получили доступ к сервису гораздо раньше — чат-бот добавили в App Store еще в мае 2023 года. Аналитики отмечают, что доступ на Android открыли на фоне падения интереса к сервису — в компании ищут новые способы привлечь пользователей.

К тому же, у ChatGPT появился новый конкурент, которые способен вытеснить разработку OpenAI. Google выпустил свой чат-бот Bard, который способен генерировать креативные и уникальные идеи, и у него больше возможностей, чем у ChatGPT, благодаря огромному набору данных. На Фактах ICTV есть подробное описание — что такое Bard, для чего он нужен и как пользоваться.

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ChatGPT Штучний інтелект
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