Приложение ChatGPT с чат-ботом стало доступным на смартфонах Android. Сервис с ИИ появился в магазине Google Play, но пока с некоторыми ограничениями.

К примеру, бот пока доступен только в Индии, США, Бразилии и Бангладеш, но в компании OpenAI обещают добавить больше стран до уже в начале августа.

О появлении ChatGPT на Android было анонсировано еще 22 июля — тогда пользователи смогли предварительно зарегистрироваться, чтобы получить доступ.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Примечательно, что владельцы iPhone получили доступ к сервису гораздо раньше — чат-бот добавили в App Store еще в мае 2023 года. Аналитики отмечают, что доступ на Android открыли на фоне падения интереса к сервису — в компании ищут новые способы привлечь пользователей.

К тому же, у ChatGPT появился новый конкурент, которые способен вытеснить разработку OpenAI. Google выпустил свой чат-бот Bard, который способен генерировать креативные и уникальные идеи, и у него больше возможностей, чем у ChatGPT, благодаря огромному набору данных. На Фактах ICTV есть подробное описание — что такое Bard, для чего он нужен и как пользоваться.