Apple собирается ввести кардинальные изменения в App Store на iPhone. В будущем пользователи гаджетов компании смогут устанавливать приложения со сторонних магазинов.

На такой шаг корпорацию заставляют пойти законы ЕС. Чтобы продукция Apple и дальше продавалась на территории Европы, необходимо сделать несколько кардинальных шагов.

Сейчас программисты и сотрудники службы поддержки компании работают над идеей разрешить скачивать приложения за пределами App Store на iPhone и iPad.

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Инсайдеры утверждают, что это произойдет вместе с обновлением iOS 17 в 2023 году. Скорее всего, новая ОС будет доступна сразу после выхода iPhone 15, который традиционно покажут осенью.

Напомним, что Apple еще с начала выхода первого iPhone всячески ограничивала возможности пользователей касательно приложений. В отличие от Android, пользователи не могли скачать программу не из App Store. В компании уверяли, что это необходимо для защиты системы устройств, но теперь пришло время это изменить.

И пока подобные нововведения только планируют вводить, Apple расширила список стран, в которых работает спутниковый SOS на iPhone. Правда, пока что это не касается Украины. Технология позволяет запросить о помощи в случае экстренной ситуации с помощью спутникового покрытия, если сотовая связь не работает.