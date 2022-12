Apple может отказаться от выпуска бюджетного iPhone SE 4, выход которого запланирован на 2024 год. Инсайдер и аналитик Минг Чи Куо заявил, что это из-за плохих продаж дешевых моделей iPhone в последние годы.

Так, на это решение могут повлиять поставки ‌iPhone SE‌ 3, iPhone 13 mini и iPhone 14 Plus. Также компания хочет убрать рамки вокруг дисплея будущего SE 4, и это требует дополнительных затрат на разработку и производство. Не исключено, что в Apple посчитают модель ненужным продуктом.

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),

