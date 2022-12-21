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Гаджеты

Бюджетники не нужны: Apple может отказаться от выпуска iPhone SE 4

21 декабря 2022, 13:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Depositphotos

Apple может отказаться от выпуска бюджетного iPhone SE 4, выход которого запланирован на 2024 год. Инсайдер и аналитик Минг Чи Куо заявил, что это из-за плохих продаж дешевых моделей iPhone в последние годы.

Так, на это решение могут повлиять поставки ‌iPhone SE‌ 3, iPhone 13 mini и iPhone 14 Plus. Также компания хочет убрать рамки вокруг дисплея будущего SE 4, и это требует дополнительных затрат на разработку и производство. Не исключено, что в Apple посчитают модель ненужным продуктом.

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Слухи о том, что Apple работает над новым iPhone SE, уже давно появились в сети. По словам аналитиков, в этот раз компания лишит смартфон кнопки Home и сканера Touch ID — вместо этого будет технология Face ID для разблокировки с помощью лица.

По прогнозам и утечкам, iPhone SE‌ 4 получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей — внешне он должен напоминать iPhone 14. 

Впрочем, компания сейчас занимается не только разработкой и производством новых смартфонов — Apple собирается ввести кардинальные изменения в App Store на iPhone. Пользователи смогут устанавливать приложения со сторонних магазинов, как на Android.

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