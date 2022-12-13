Apple розширює список країн, де підтримується функція супутникового SOS. Йдеться про функцію, яка допоможе викликати допомогою за допомогою супутникового зв’язку.

Так, тепер технологія доступна не тільки у США та Канаді, а й у Великій Британії, Франції, Німеччині та Ірландії. Щоправда, це стосується не всіх iPhone – йдеться про моделі iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Вперше послугу анонсували на презентації смартфонів – тоді у компанії зазначили, що функція допоможе врятувати ще більше людей. Там, де не ловить зв’язок мобільних операторів допоможе супутниковий зв’язок.

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Крім актуальної версії iPhone, пристрій має бути оновлено до iOS 16.1. Щоб повноцінно користуватися супутниковою системою допомоги, необхідно заповнити коротку анкету в додатку та вказати основні дані щодо ситуації.

За заявою Apple вже наступного року компанія розширить функціонал і на інші країни. Примітно, що послуга є безкоштовною, але тільки перші два роки з моменту активації смартфона.

На жаль, в Україні система поки що не працює. Можливо, Apple виправить цю ситуацію наступного року.

Компанія поступово розширює свої послуги, і це стосується ремонту пристроїв. Нещодавно Apple розширила список країн, в яких власники iPhone можуть самостійно лагодити свої смартфони.