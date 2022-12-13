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Apple розширює список країн, у яких запрацює супутниковий SOS на iPhone

13 Грудня 2022, 16:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Apple розширює список країн, де підтримується функція супутникового SOS. Йдеться про функцію, яка допоможе викликати допомогою за допомогою супутникового зв’язку.

Так, тепер технологія доступна не тільки у США та Канаді, а й у Великій Британії, Франції, Німеччині та Ірландії. Щоправда, це стосується не всіх iPhone – йдеться про моделі iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Вперше послугу анонсували на презентації смартфонів – тоді у компанії зазначили, що функція допоможе врятувати ще більше людей. Там, де не ловить зв’язок мобільних операторів допоможе супутниковий зв’язок.

Зараз дивляться

Крім актуальної версії iPhone, пристрій має бути оновлено до iOS 16.1. Щоб повноцінно користуватися супутниковою системою допомоги, необхідно заповнити коротку анкету в додатку та вказати основні дані щодо ситуації.

За заявою Apple вже наступного року компанія розширить функціонал і на інші країни. Примітно, що послуга є безкоштовною, але тільки перші два роки з моменту активації смартфона.

На жаль, в Україні система поки що не працює. Можливо, Apple виправить цю ситуацію наступного року.

Компанія поступово розширює свої послуги, і це стосується ремонту пристроїв. Нещодавно Apple розширила список країн, в яких власники iPhone можуть самостійно лагодити свої смартфони.

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Джерело
Apple
Теги
Apple iPhone
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