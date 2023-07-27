У Конгресі США вперше розповіли про прибульців – владі вдалося отримати предмети, створені позаземним розумом. Йдеться навіть про транспортні засоби гостей Землі.
Про це на засіданні заявив колишній американський військовий, і слова його звучали під присягою. Це перший випадок, коли парламентські слухання були присвячені позаземним цивілізаціям.
Щоб дізнатися більше про прибульців, на слухання було запрошено трьох високопоставлених військових. У рамках секретності деякої інформації, вони розкрили свої знання про контакти з позаземними цивілізаціями.
Один із військових заявив, що Пентагон всіляко приховує факт контакту з гостями з космосу, а тих військових, які про це публічно говорять, жорстоко карають.
Колишній офіцер розвідки Девід Груш розповів, що спілкувався з тими, хто мав доступ до позаземних пристроїв, – він заявив, що з деяких кораблів було вилучено біологічні препарати.
Військовий також додав, що особисто знає тих, хто дістав тілесні травми під час спроби реконструювати космічний корабель.
У Пентагоні вже відреагували на заяву, і спростували всі згадки про прибульців.
Цього літа також і в NASA заговорили про прибульців. У космічному агентстві заявили, що деякі повітряні явища не можуть бути пояснені наукою. З усіх заяв про такі події тільки 2% є аномальними.