У Конгресі США вперше розповіли про прибульців – владі вдалося отримати предмети, створені позаземним розумом. Йдеться навіть про транспортні засоби гостей Землі.

Про це на засіданні заявив колишній американський військовий, і слова його звучали під присягою. Це перший випадок, коли парламентські слухання були присвячені позаземним цивілізаціям.

Щоб дізнатися більше про прибульців, на слухання було запрошено трьох високопоставлених військових. У рамках секретності деякої інформації, вони розкрили свої знання про контакти з позаземними цивілізаціями.

Один із військових заявив, що Пентагон всіляко приховує факт контакту з гостями з космосу, а тих військових, які про це публічно говорять, жорстоко карають.

Колишній офіцер розвідки Девід Груш розповів, що спілкувався з тими, хто мав доступ до позаземних пристроїв, – він заявив, що з деяких кораблів було вилучено біологічні препарати.

Військовий також додав, що особисто знає тих, хто дістав тілесні травми під час спроби реконструювати космічний корабель.

У Пентагоні вже відреагували на заяву, і спростували всі згадки про прибульців.

Цього літа також і в NASA заговорили про прибульців. У космічному агентстві заявили, що деякі повітряні явища не можуть бути пояснені наукою. З усіх заяв про такі події тільки 2% є аномальними.