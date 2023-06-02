Космічне агентство NASA відкрито розповіло про перебіг своїх досліджень, пов’язаних із невідомими аномальними об’єктами або явищами.

Під час засідання, проведеного 31 травня, група вчених, які займаються вивченням непізнаних повітряних явищ, розповіла, що проаналізувала понад 800 повідомлень про спостереження невідомих літаючих об’єктів (НЛО). З них лише невелика частина поки що не може бути пояснена науково.

За словами директора Управління з вирішення аномалій у всіх сферах (AARO) Міністерства оборони США Шона Кіркпатріка, щомісяця до них надходять відомості про 50-100 загадкових, на перший погляд, явищ. Однак лише 2-5% від загальної бази можуть бути дійсно аномальними.

Так, наприклад, під час засідання публіці показали відео, зняте літаком ВМФ над західною частиною США. На ньому чітко видно яскраві світлові точки, що рухаються по небу. Виявилося, що це комерційний авіалайнер, який летів у напрямку аеропорту.

Є й інші історії, пов’язані з оптичною ілюзією. Однією такою поділився колишній астронавт і пілот Скотт Келлі. Тоді він із колегою летів недалеко від міста Вірджинія-Біч, і другий пілот був переконаний, що вони пролетіли повз НЛО.

– Я нічого такого не помітив. Ми розвернулися, щоб подивитися, що це таке. Виявилося, що це був Барт Сімпсон – повітряна куля, – сказав Келлі під сміх публіки.

Однак у звіті Пентагону за 2021 рік ідеться про те, що зі 144 спостережень, зроблених військовими пілотами з 2004 року, тільки одне з них було пояснено. Усі інші – ні. Офіційні особи не відкидають можливість позаземного походження цих об’єктів.