В Конгрессе США впервые рассказали о пришельцах — властям удалось получить предметы, созданные внеземным разумом. Речь идет даже о транспортных средствах гостей Земли.

Об этом на заседании заявил бывший американский военный, и слова его звучали под присягой. Это первый случай, когда парламентские слушания были посвящены внеземным цивилизациям.

Чтобы узнать больше о пришельцах, на слушание было приглашено трое высокопоставленных военных. В рамках секретности некоторой информации, они раскрыли свои знания о контактах с внеземными цивилизациями.

Один из военных заявил, что Пентагон всячески скрывает факт контакта с гостями из космоса, а тех военных, которые об этом публично говорят, жестоко наказывают.

Бывший офицер разведки Девид Груш рассказал, что общался с теми, кто имел доступ к внеземным устройствам — он заявил, что из некоторых кораблей были извлечены биологические препараты.

Военный также добавил, что лично знает тех, кто получил телесные травмы при попытке реконструировать космический корабль.

В Пентагоне уже отреагировали на заявление, и опровергли все упоминания о пришельцах.

Этим летом также и в NASA заговорили о пришельцах. В космическом агентстве заявили, что некоторые воздушные явления не могут быть объяснены наукой. Из всех заявлений о таких происшествиях только 2% являются аномальными.