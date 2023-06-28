NASA заявили про плани видобувати ресурси на Місяці. Йдеться про кисень і воду, але в майбутньому агентство планує отримувати залізо та копалини, яких критично мало на Землі.

Допоможе в цьому місія під назвою Артеміда, у рамках якої космонавти мають висадитися на Місяць уже 2025 року. Присутність на супутнику допоможе вивчити перспективи видобутку ресурсів – енергії, води і ґрунту. Якщо ідея буде успішною, потрібно буде залучити інвестиції – про це заявив учений-ракетник із Космічного центру НАСА Джеральд Сандерс,

– Ми намагаємося інвестувати в етап розвідки, оцінити ресурси для зниження ризиків. Інвестиції також мають призвести до розробки та видобутку, – заявив Джеральд.

Якщо ідея буде перспективною, NASA відправить на Місяць повноцінну бурову установку, і навіть запустить завод для перероботки, вже 2032 року.

В агентстві очікують, що першими клієнтами будуть ракетні компанії, які використовуватимуть ресурси на Місяці.

У NASA вивчають космос і далеко від Землі та Місяця – телескоп Джеймса Вебба вперше помітив молекулу вуглецю. Вона була розташована в туманності Оріона в протопланетному диску, де може зародитися живий організм.