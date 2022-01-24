Європейський Парламент затвердив законопроєкт, який забороняє великим компаніям використовувати конфіденційну інформацію користувачів для реклами. Зміни набудуть чинності вже у 2023 році.

Так, тепер Google, Amazon і Facebook не зможуть використовувати зібрану інформацію про сексуальну орієнтацію, вік, релігію та расу користувачів сервісів для показу певної реклами.

Так, великим корпораціям доведеться змінювати політику конфіденційності — користувачі зможуть легко відмовитись від надання особистої інформації компанії. Якщо збір даних продовжиться, можна буде вимагати компенсацію.

Відомо, що закон включає ще дві заборони. Так, уже з 2023 року скасують зображення таргетованої реклами неповнолітнім. Також не можна використовувати механізми, які обманом змушують користувачів надати свої дані.

Якщо регулятори виявлять порушення правил, компанію можуть оштрафувати на 6% від річного доходу.

У Apple робили виняток для деяких компаній. Ще у травні компанія надала можливість користувачам відмовитися від збору даних від розробників додатків, але навіть після цього Facebook та SnapChat продовжували цим займатися.

Даними цікавляться не тільки великі корпорації — в Apple розповіли про потенційну небезпеку для тих, хто захоче завантажити програму на iPhone в обхід App Store. Так, за заявою компанії, всі програми App Store перевіряються системою захисту, яка не дозволить хакерам зламати смартфон після установки програми.