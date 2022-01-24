Европейский парламент утвердил законопроект, который запрещает крупным компаниям использовать конфиденциальную информацию пользователей для рекламы. Изменения вступят в силу уже в 2023 году.

Так, теперь Google, Amazon и Facebook не смогут использовать собранную информацию о сексуальной ориентации, возрасте, религии и расе пользователей сервисов для показа определенной рекламы.

Так, крупным корпорациям придется менять политику конфиденциальности — пользователи смогут легко отказаться от предоставления личной информации компании. Если сбор данных продолжится — можно будет затребовать компенсацию.

Известно, что закон включает в себя еще два запрета. Так, уже с 2023 года будет отменено изображение таргетированной рекламы несовершеннолетним. Также нельзя будет использовать механизмы, которые обманом заставляют пользователей предоставить свои данные.

Если регуляторы обнаружат нарушение правил — компанию могут оштрафовать на 6% от годового дохода.

В Apple делали исключение для некоторых компаний. Еще в мае компания предоставила возможность пользователям отказаться от сбора данных от разработчиков приложений, но даже после этого Facebook и SnapChat продолжали этим заниматься.

Данными интересуются не только крупные корпорации — в Apple рассказали о потенциальной опасности для тех, кто захочет скачать приложение на iPhone в обход App Store. Так, по заявлению компании, все приложения в App Store проверяются системой защиты, которая не позволит хакерам взломать смартфон после установки программы.