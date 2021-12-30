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Космос

Білл Гейтс спрогнозував блокування Сонця у 2022 році

30 Грудня 2021, 11:28
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Білл Гейтс спрогнозував блокування Сонця у 2022 році
Джерело: Depositphotos

Мільярдер-філантроп та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс припускає, що у 2022 році відбудеться пробний запуск експериментального методу для боротьби із глобальним потеплінням.

Фахівці із сонячної геоінженерії створили проект SCoPEx (експеримент із контрольованого обурення стратосфери).

Суть полягає в тому, щоб за допомогою повітряної кулі запустити певну кількість частинок карбонату кальцію, що містяться у морській воді, на висоту 20 км в атмосферу над північним районом Швеції та створити в небі розсіяну хмару.

Це дозволить знизити негативний вплив сонячних променів на планету та призупинити чи обернути глобальне потепління.

Фахівці вважають, що такий запуск допоможе їм вивчити особливості взаємодії частинок із сонячним та інфрачервоним випромінюванням, а також зрозуміти, чи існують якісь ризики.

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Автори проекту припускають, якщо використовувати тисячі повітряних куль для відправлення частинок, що відбивають в атмосферу, можна частково блокувати попадання прямого сонячного світла на Землю.

Експеримент SCoPEx планували провести ще у червні 2021 року після отримання схвалення від влади Швеції та незалежної наглядової ради Гарварду. Але у лютому шведські екологічні організації та Рада корінних саамів попросили місцеву владу відкласти експеримент, оскільки вважають його ризикованим і вимагають підготовки та обговорення з великою кількістю експертів.

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Білл Гейтс , прогноз
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