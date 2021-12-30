Билл Гейтс спрогнозировал блокировку Солнца в 2022 году

Миллиардер-филантроп и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс предполагает, что в 2022 году состоится пробный запуск экспериментального метода для борьбы с глобальным потеплением.

Специалисты по солнечной геоинженерии создали проект SCoPEx (эксперимент по контролируемому возмущению стратосферы).

Суть заключается в том, чтобы с помощью воздушного шара запустить определенное количество карбоната кальция, который содержится в морской воде, на высоту 20 км в атмосферу над северным районом Швеции и создать в небе рассеянное облако.

Это позволит снизить негативное влияние солнечных лучей на планету и приостановить глобальное потепление.

Специалисты считают, что такой запуск поможет им изучить особенности взаимодействия частиц с солнечным и инфракрасным излучением, а также понять существуют ли какие-то риски.

Авторы проекта предполагают, если использовать тысячи воздушных шаров для отправки отражающих в атмосферу частиц, можно частично блокировать попадание прямого солнечного света на Землю.

Эксперимент SCoPEx планировали провести еще в июне 2021 года после получения одобрения от властей Швеции и независимого наблюдательного совета Гарварда. Но в феврале шведские экологические организации и Совет коренных саамов попросили местные власти отложить эксперимент, поскольку считают его рискованным и требуют подготовки и обсуждения с большим количеством экспертов.