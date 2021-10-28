Залишилося кілька років: люди дуже повільні у запобіганні глобальному потеплінню

Людство занадто повільно виконує цілі Паризької угоди з клімату, яка свідчить, що необхідно уникнути зростання температур вище 1,5°С.

Про це йдеться у доповіді міжнародної групи Systems Change Lab.

– Нам потрібно по-справжньому постаратися в будь-якій цій галузі, трансформувати нашу енергетику; дієту, якої ми дотримуємося, те, як господарюємо на землі й більше того – все одночасно, – заявив один із співавторів доповіді та представник Фонду Землі Келлі Левін.

За даними авторів доповіді, жодна із приблизно 40 проаналізованих областей суспільства (зокрема енергетика, важка промисловість, сільське господарство, транспорт, фінанси) не змінюється так швидко, щоб утримати зростання світових температур. Щоб дійти необхідної мети, людство має в нинішньому десятилітті скоротити наполовину викиди парникових газів, а до 2050 року звести їх до нуля.

У тих умовах, в яких ми перебуваємо, потрібно вп’ятеро швидше скорочувати споживання вугілля, втричі – енергоспоживання будівель, і втричі швидше відновлювати прибережні водно-болотні угіддя.

Також автори доповіді закликали жителів Європи та Північної Америки у півтора рази швидше скорочувати споживання яловичини.

У доповіді також зазначили зростання обсягів електроенергії, одержуваних за рахунок сонячної та вітрової енергетики (на 15% щорічно протягом останніх п’яти років), водночас відновлювана енергетика виявилася найбільш ефективною заміною вугілля в більшості районах планети.