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Інтернет

Безлімітна допомога: Маск пообіцяв компенсацію звільненим за лайки у Twitter

6 Серпня 2023, 17:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск пообіцяв грошову компенсацію всім користувачам Twitter, які постраждали від активності в соцмережі. Наприклад, деяких користувачів могли звільнити за лайки або репости різного контенту.

– Якщо з вами несправедливо обійшлися роботодавці через те, що ви розмістили або поставили лайк на цій платформі, ми оплатимо ваш судовий рахунок. Фінансування буде безлімітним, дайте нам знати, – заявив мільярдер.

Ілон додав, що також компанія звертатиметься до рад директорів підприємств, щоб врегулювати подібні інциденти.

Щоправда, керівник соцмережі так і не розповів, як саме потрібно повідомляти про подібні випадки. Утім, зарубіжні видання зазначили, що така ідея видається сумнівною, адже у компанії є борги за оренду офісів і судові позови на $14 млн за неоплачені рахунки.

Нагадаємо, що Ілон Маск сам звільнив двох співробітників за висловлення думки в соцмережах. Вони критикували мільярдера в соцмережах, а ще один звільнений програміст публічно сперечався з очільником соцмережі, за що й був вигнаний з компанії.

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