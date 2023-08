Ілон Маск пообіцяв грошову компенсацію всім користувачам Twitter, які постраждали від активності в соцмережі. Наприклад, деяких користувачів могли звільнити за лайки або репости різного контенту.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023