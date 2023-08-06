Ілон Маск пообіцяв грошову компенсацію всім користувачам Twitter, які постраждали від активності в соцмережі. Наприклад, деяких користувачів могли звільнити за лайки або репости різного контенту.

– Якщо з вами несправедливо обійшлися роботодавці через те, що ви розмістили або поставили лайк на цій платформі, ми оплатимо ваш судовий рахунок. Фінансування буде безлімітним, дайте нам знати, – заявив мільярдер.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit. Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Ілон додав, що також компанія звертатиметься до рад директорів підприємств, щоб врегулювати подібні інциденти.

Щоправда, керівник соцмережі так і не розповів, як саме потрібно повідомляти про подібні випадки. Утім, зарубіжні видання зазначили, що така ідея видається сумнівною, адже у компанії є борги за оренду офісів і судові позови на $14 млн за неоплачені рахунки.

Нагадаємо, що Ілон Маск сам звільнив двох співробітників за висловлення думки в соцмережах. Вони критикували мільярдера в соцмережах, а ще один звільнений програміст публічно сперечався з очільником соцмережі, за що й був вигнаний з компанії.