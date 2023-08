Илон Маск пообещал денежную компенсацию всем пользователям Twitter, которые пострадали от активности в соцсети. К примеру, некоторых пользователей могли уволить за лайки или репосты различного контента.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023