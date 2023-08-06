Илон Маск пообещал денежную компенсацию всем пользователям Twitter, которые пострадали от активности в соцсети. К примеру, некоторых пользователей могли уволить за лайки или репосты различного контента.

— Если с вами несправедливо обошлись работодатели из-за того, что вы разместили или поставили лайк на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Финансирование будет безлимитным, дайте нам знать, — признался миллиардер.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit. Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Илон добавил, что также компания будет обращаться к советам директоров компаний, чтобы урегулировать подобные инциденты.

Правда, глава соцсети так и не указал, как именно нужно сообщать о подобных случаях. Впрочем, зарубежные издания отметили, что такая идея выглядит сомнительной, ведь у компании есть долги за аренду офисов и судебные иски на $14 млн за неоплаченные счета.

Напомним, что Илон Маск сам уволил двух сотрудников за высказывание мнения в соцсетях. Они критиковали миллиардер в соцсетях, а еще один уволенный программист публично спорил с главой соцсети, за что и был выгнан из компании.