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Безлимитная помощь: Маск пообещал компенсацию уволенным за лайки в Twitter

6 августа 2023, 17:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск пообещал денежную компенсацию всем пользователям Twitter, которые пострадали от активности в соцсети. К примеру, некоторых пользователей могли уволить за лайки или репосты различного контента.

— Если с вами несправедливо обошлись работодатели из-за того, что вы разместили или поставили лайк на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Финансирование будет безлимитным, дайте нам знать, — признался миллиардер.

Илон добавил, что также компания будет обращаться к советам директоров компаний, чтобы урегулировать подобные инциденты. 

Правда, глава соцсети так и не указал, как именно нужно сообщать о подобных случаях. Впрочем, зарубежные издания отметили, что такая идея выглядит сомнительной, ведь у компании есть долги за аренду офисов и судебные иски на $14 млн за неоплаченные счета.

Напомним, что Илон Маск сам уволил двух сотрудников за высказывание мнения в соцсетях. Они критиковали миллиардер в соцсетях, а еще один уволенный программист публично спорил с главой соцсети, за что и был выгнан из компании.

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