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Інтернет

Ілон Маск публічно звільнив співробітника Twitter під час суперечки з ним у соцмережі

16 Листопада 2022, 12:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск публічно звільнив співробітника Twitter під час суперечки з ним у соцмережі. Наприкінці палкого обговорення мільярдер заявив, що інженер-програміст втратив свою посаду.

Це вкотре підтверджує хаотичність у рішеннях нового глави Twitter. Соцмережа зараз переживає великі трансформації, і зіпсована репутація точно не піде на користь компанії.

Так, Ілон Маск розпочав суперечку з інженером-програмістом Еріком Фронхефером у Twitter, після чого мільярдер написав соцмережі, що його звільнено. Через деякий час Ерік підтвердив, що втратив доступ до внутрішніх систем соцмережі.

Зараз дивляться

Примітно, що все почалося з поста Фронхефера, який опублікував докази неправоти Маска та його слів про повільну роботу соцмережі у кількох країнах.

Цікаво, що Ерік дізнався про звільнення від друга, який надіслав йому публікацію Ілона. Колишній співробітник Twitter заявив, що з ним навіть ніхто не зв’язався, щоб повідомити про скорочення.

Відомо, що Маск також звільнив кількох співробітників через те, що вони висловлюють свою думку. Один із працівників Twitter залишився без посади за реакцію на звільнення свого колеги. Ще двом довелося залишити роботу за коментарі з критикою Маска у робочих чатах Slack.

Мільярдер уже прокоментував своє рішення.

– Я хотів би вибачитись за звільнення цих геніїв. Їхній величезний талант, без сумніву, стане в пригоді десь іще, – саркастично відповів глава Twitter.

Нагадаємо, що після придбання соцмережі за $44 млрд, Ілон Маск звільнив близько 50% усіх співробітників Twitter. Так, мільярдер хоче скоротити витрати сервісу на тлі зниження доходів. Глава Tesla та SpaceX не виключає ймовірності банкрутства, якщо компанія не знайде нових способів заробітку.

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Джерело
CNN
Теги
Twitter Ілон Маск
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