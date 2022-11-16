Ілон Маск публічно звільнив співробітника Twitter під час суперечки з ним у соцмережі. Наприкінці палкого обговорення мільярдер заявив, що інженер-програміст втратив свою посаду.

Це вкотре підтверджує хаотичність у рішеннях нового глави Twitter. Соцмережа зараз переживає великі трансформації, і зіпсована репутація точно не піде на користь компанії.

Так, Ілон Маск розпочав суперечку з інженером-програмістом Еріком Фронхефером у Twitter, після чого мільярдер написав соцмережі, що його звільнено. Через деякий час Ерік підтвердив, що втратив доступ до внутрішніх систем соцмережі.

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Примітно, що все почалося з поста Фронхефера, який опублікував докази неправоти Маска та його слів про повільну роботу соцмережі у кількох країнах.

Basic internet math for @elonmusk‘s claim load time in India is 20s because of 1200 RPC calls (v.s. 2s in US): Bangalore->SF is ~250ms 1200 *.25s = 5 minutes! Way off!!

20s load time = MAX of 80 sequential calls Reality is likely 5-10? 1200 is happing inside datacenter? https://t.co/rWImxBpYLU — Mike Schroepfer (@schrep) November 15, 2022

Цікаво, що Ерік дізнався про звільнення від друга, який надіслав йому публікацію Ілона. Колишній співробітник Twitter заявив, що з ним навіть ніхто не зв’язався, щоб повідомити про скорочення.

Відомо, що Маск також звільнив кількох співробітників через те, що вони висловлюють свою думку. Один із працівників Twitter залишився без посади за реакцію на звільнення свого колеги. Ще двом довелося залишити роботу за коментарі з критикою Маска у робочих чатах Slack.

Мільярдер уже прокоментував своє рішення.

– Я хотів би вибачитись за звільнення цих геніїв. Їхній величезний талант, без сумніву, стане в пригоді десь іще, – саркастично відповів глава Twitter.

I would like to apologize for firing these geniuses. Their immense talent will no doubt be of great use elsewhere. — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Нагадаємо, що після придбання соцмережі за $44 млрд, Ілон Маск звільнив близько 50% усіх співробітників Twitter. Так, мільярдер хоче скоротити витрати сервісу на тлі зниження доходів. Глава Tesla та SpaceX не виключає ймовірності банкрутства, якщо компанія не знайде нових способів заробітку.