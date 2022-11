Ілон Маск публічно звільнив співробітника Twitter під час суперечки з ним у соцмережі. Наприкінці палкого обговорення мільярдер заявив, що інженер-програміст втратив свою посаду.

Це вкотре підтверджує хаотичність у рішеннях нового глави Twitter. Соцмережа зараз переживає великі трансформації, і зіпсована репутація точно не піде на користь компанії.

Так, Ілон Маск розпочав суперечку з інженером-програмістом Еріком Фронхефером у Twitter, після чого мільярдер написав соцмережі, що його звільнено. Через деякий час Ерік підтвердив, що втратив доступ до внутрішніх систем соцмережі.

Примітно, що все почалося з поста Фронхефера, який опублікував докази неправоти Маска та його слів про повільну роботу соцмережі у кількох країнах.

Basic internet math for @elonmusk‘s claim load time in India is 20s because of 1200 RPC calls (v.s. 2s in US):

Bangalore->SF is ~250ms

1200 *.25s = 5 minutes! Way off!!

20s load time = MAX of 80 sequential calls

Reality is likely 5-10?

1200 is happing inside datacenter? https://t.co/rWImxBpYLU

— Mike Schroepfer (@schrep) November 15, 2022