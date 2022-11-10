Компанія Google випустила свій власний VPN під назвою Google One VPN у вигляді програми для користувачів Mac та Windows.

І хоча Google його позиціонує як безкоштовний сервіс, він доступний лише користувачам хмарного сховища за підпискою Преміум на 2 ТБ або вище.

Так, в Україні пакет Преміум коштує 229 грн на місяць, і за це можна отримати доступ до VPN-сервісу.

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Програму для Mac та Windows можна завантажити з сайту Google One, натиснувши на рядок Переваги. При підключенні передплати до хмарного сховища з’явиться рядок VPN-захист для кількох пристроїв. Після завантаження файлу PNbyGoogleOneSetup.exe або VPNbyGoogleOne.dmg потрібно на нього натиснути та розпочати процес встановлення.

Google One VPN орієнтований на маскування вашого трафіку та IP-адреси, а також використання публічної Wi-Fi-точки. За заявою пошуковика, корпорація ніколи не збиратиме інформацію з інтернет-трафіку користувача.

Втім, якщо необхідно використовувати такий сервіс, але немає бажання платити Google, на Фактах ICTV є список платних та безкоштовних VPN на смартфон. Перелік рекомендують експерти із Держспецзв’язку, тому сервіси можна сміливо завантажувати на пристрій.