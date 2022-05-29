Війна в Україні ведеться не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Всесвітня мережа також впливає на кінець війни, і щоб безпечно користуватися інтернетом, можна скористатися VPN-сервісами.

Ці програми допоможуть приховати місцеперебування, а також обійти заборони використання ресурсів, і навіть позбутися стеження в мережі з боку РФ. Такі послуги доступні не тільки на комп’ютери, але і на смартфони.

Найкращі безпечні мобільні VPN-сервіси – далі у матеріалі.

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У Держспецзв’язку розповіли, які бувають програми та що потрібно перевірити перед вибором сервісу.

Насамперед необхідно переконатися у підтримці операційних систем. Більшість VPN працюють як на смартфонах з Android, так і iOS (iPhone).

Програми бувають як платні, і безкоштовні. Перші можуть надати збільшену швидкість завантаження даних, сильний захист або більше точок доступу з різних країн.

Серед платних рекомендуються наступні VPN – ExpressVPN (Android, iOS), Sufrshark (Android, iOS), Private Internet Access (Android, iOS), CyberGhost (Android, iOS), NordVPN (Android, iOS) – всі вони коштують від $2,5 до $13 на місяць. Proton VPN доступний на Android и iOS безкоштовно, але можна скористатися платними функціями, якщо оформити підписку.

Якщо користуєтеся безкоштовним VPN, необхідно перевірити репутацію програми – якщо в мережі є інформація про витік даних користувачів, краще відмовитись від нього. Програми, створені у РФ можуть викрадати дані та відстежувати дії користувачів у мережі.

У Держспецзв’язку порадили уникати використання наступних програм – Yoga VPN, proXPN VPN, Hola Free VPN, Seed4.Me VPN, OvpnSpider, SwitchVPN, Zoog VPN. Експерти рекомендують користуватися платними сервісами, оскільки мають додатковий захист.