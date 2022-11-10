Компания Google выпустила свой собственный VPN под названием Google One VPN в виде приложения для пользователей Mac и Windows.

И хотя Google его позиционирует как бесплатный сервис, он доступен только для пользователей облачного хранилища по подписке Премиум на 2 ТБ или выше.

Так, в Украине пакет Премиум обходится в 229 грн на месяц, и за это можно получить доступ к VPN-сервису.

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Приложение для Mac и Windows можно загрузить с сайта Google One, нажав на строку Преимущества. При подключении подписки к облачному хранилищу появится строка VPN-защита для нескольких устройств. После скачивания файла PNbyGoogleOneSetup.exe или VPNbyGoogleOne.dmg нужно на него нажать и начать процесс установки.

Google One VPN ориентирован на маскировку вашего трафика и IP-адреса, а также использования публичной Wi-Fi-точки. По заявлению поисковика, корпорация никогда не будет собирать информацию с интернет-трафика пользователя.

Впрочем, если необходимо использовать такой сервис, но нет желания платить Google, на Фактах ICTV есть список платных и бесплатных VPN на смартфон. Перечень рекомендуют эксперты из Госспецсвязи, поэтому сервисы можно смело скачивать на устройство.