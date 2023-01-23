Apple випустить новий планшет iPad Pro вже у 2024 році. Про це заявив аналітик із Bloomberg Марк Гурман.

За його словами, зміни такого масштабу востаннє були у 2018 році, коли Apple представила оновлений дизайн.

Серед головних змін – перехід на дисплеї з OLED-технологією, а також дизайн. Щодо останнього, то раніше інсайдери вже говорили про скляну кришку для бездротової зарядки. Наразі планшети оснащені алюмінієвим корпусом, який не підтримує технологію заряджання MagSafe.

Зараз дивляться

Ще одна довгоочікувана зміна – збільшення розмірів самих гаджетів. Не виключено, що Apple зараз працюють над пристроями з 14 або 16-дюймовими екранами.

Щодо 2023 року, то Гурман порадив не чекати на якісь глобальні зміни – це стосується не тільки лінійки Pro, а й Mini. Схоже, що компанії потрібно 5 років, щоб кардинально оновити свою продукцію.

Останнім часом у мережі поширюються чутки не лише про планшети, а й про смартфони. Днями стало відомо про дизайн майбутніх iPhone 15. Телефони зроблять тоншими, а технологія Dynamic Island буде доступною на всіх моделях, навіть на базових.