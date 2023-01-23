Apple випустить новий планшет iPad Pro вже у 2024 році. Про це заявив аналітик із Bloomberg Марк Гурман.
За його словами, зміни такого масштабу востаннє були у 2018 році, коли Apple представила оновлений дизайн.
Серед головних змін – перехід на дисплеї з OLED-технологією, а також дизайн. Щодо останнього, то раніше інсайдери вже говорили про скляну кришку для бездротової зарядки. Наразі планшети оснащені алюмінієвим корпусом, який не підтримує технологію заряджання MagSafe.
Ще одна довгоочікувана зміна – збільшення розмірів самих гаджетів. Не виключено, що Apple зараз працюють над пристроями з 14 або 16-дюймовими екранами.
Щодо 2023 року, то Гурман порадив не чекати на якісь глобальні зміни – це стосується не тільки лінійки Pro, а й Mini. Схоже, що компанії потрібно 5 років, щоб кардинально оновити свою продукцію.
Останнім часом у мережі поширюються чутки не лише про планшети, а й про смартфони. Днями стало відомо про дизайн майбутніх iPhone 15. Телефони зроблять тоншими, а технологія Dynamic Island буде доступною на всіх моделях, навіть на базових.