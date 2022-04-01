Широкомасштабное вторжения России в Украину началось 24 февраля, и неудачные попытки РФ захватить нашу страну продолжаются до сих пор. Многие зарубежные компании всячески поддерживают Украину, сдерживая страну-агрессора на экономическом уровне и нанося колоссальный ущерб.

По состоянию на 1 апреля , за прошедшие сутки на Россию наложили следующие санкции:

Компания Honeywell, которая специализируется на разработке оружия, космических технологий и различных автоматических систем покинула рынок России.

Корпорация по производству охранных, противопожарных и вентиляционных систем для зданий Johnson Controls приостановила работу на территории РФ.

Производитель полупроводников (микросхемы и телекоммуникационное оборудование) Marvell Technology отказалась от сотрудничества и продаж с Россией и Беларусью.

Производитель электрооборудование Panduit отказался от приема заказов клиентов из страны-агрессора.

Крупнейший мидаиконгломерат Walt Disney Company больше не будет пускать в прокат все свои фильмы и мультфильмы — россиянам снова придется пересматривать фильмы Брат и Брат 2.

Напомним, что не только компании пришли на помощь Украине на фоне широкомасштабного вторжения России — мировые звезды также стали на сторону нашей страны, выражая свою поддержку не только словами, но и делом. Так, знаменитости 8 марта примут участие в онлайн-мероприятии Social Media Rally. Цель — собрать средства на гуманитарную помощь Украине.