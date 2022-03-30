Від Мадонни до The Weeknd: світові зірки візьмуть участь у заході на підтримку України

Світові зірки об’єднаються на онлайн-заході у соцмережах Social Media Rally, щоб підтримати Україну. Захід організовує Global Citizen. Він має закликати уряд країн по всьому світу підтримати гуманітарні зусилля в Україні.

Онлайн-мінтинг заплановано на 8 квітня в рамках кампанії Stand Up for Ukraine, тобто за день до саміту, організованого прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. На саміті буде збір коштів для допомоги біженцям та переселенцям з України, а також з інших країн, де є зони військових конфліктів (Ємен, Південний Судан та Афганістан).

Анонсовано, що в онлайн-мітингу візьмуть участь Мадонна, U2, Селін Діон, Біллі Джоел, Х’ю Джекман, Green Day, Фаррелл, Оззі Осборн, Red Hot Chili Peppers, Кріс Рок, Демі Ловато, Pearl Jam, The Weeknd, Біллі Айліш та багато інших. Подія має згуртувати людей у ​​соцмережах, щоб тиснути на уряди та корпорації для отримання додаткової фіансової підтримки для допомоги людям, які постраждали від війни.