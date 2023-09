Ілон Маск знову підіграв російській пропаганді та публічно висловився щодо успіхів контрнаступу українських військових на окуповані Росією території. Мільярдер заявив, що через невелику площу землі було занадто багато смертей.

Усе почалося з публікації підприємця Девіда Сакса, який поділився думкою про нібито невдалий контрнаступ і про те, що мир міг настати ще на початку війни. Для цього Україна мала не вступати до НАТО, і за це Росії відійшла б на території до початку війни. Схоже, про український Крим і Донбас, які окупували росіяни ще 2014 року, Девід забув.

UPDATE: “Ukrainian territorial gains from their much-vaunted counteroffensive [highlighted in blue] are so miniscule they can barely be seen on a map” – David T. Pyne, @AmericaFirstCon https://t.co/krVtbRUkMN pic.twitter.com/ItXlQvH3XE

— David Sacks (@DavidSacks) September 17, 2023