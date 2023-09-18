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Інтернет

Багато смертей за мало земель: Маск знову оскандалився за критику контрнаступу

18 Вересня 2023, 13:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск знову підіграв російській пропаганді та публічно висловився щодо успіхів контрнаступу українських військових на окуповані Росією території. Мільярдер заявив, що через невелику площу землі було занадто багато смертей.

Усе почалося з публікації підприємця Девіда Сакса, який поділився думкою про нібито невдалий контрнаступ і про те, що мир міг настати ще на початку війни. Для цього Україна мала не вступати до НАТО, і за це Росії відійшла б на території до початку війни. Схоже, про український Крим і Донбас, які окупували росіяни ще 2014 року, Девід забув.

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Далі Сакс процитував слова проросійського “експерта” Девіда Пейна про те, що звільнені землі під час контрнаступу настільки малі, що їх важко розгледіти на карті. Варто зазначити, що Пайн є затятим пропагандистом РФ, і ще 2022 року Центр протидії дезінформації звинувачував його в багаторічній співпраці з Кремлем.

На це відреагував сам Маск – і теж вирішив погратися у військового експерта.

– Так багато смерті за так мало земель, – коротко заявив Ілон.

Це вже не перші слова мільярдера про війну, які нічого не мають спільного з реальністю. Наприклад, раніше Маск назвав причину відключення Starlink біля Криму, що завадило українським військовим знищити флот РФ. Глава Tesla заявив, що він не хотів призвести до ескалації конфлікту. Схоже, знищені українські міста та окупація територій не є повномасштабною війною.

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Ілон Маск Війна в Україні
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