Илон Маск снова подыграл российской пропаганде и публично высказался об успехах контрнаступления украинских военных на оккупированные Россией территории. Миллиардер заявил, что из-за небольшой площади земли было слишком много смертей.

Все началось с публикации предпринимателя Дэвида Сакса, который поделился мыслью о якобы неудачном контрнаступлении и о том, что мир мог наступить еще в начале войны. Для этого Украина должна была не вступать в НАТО, и за это Россия должна была отойти на территории до начала войны. Похоже, об украинском Крыме и Донбассе, которые оккупировали россияне еще в 2014 году, Дэвид забыл.

UPDATE: “Ukrainian territorial gains from their much-vaunted counteroffensive [highlighted in blue] are so miniscule they can barely be seen on a map” — David T. Pyne, @AmericaFirstCon https://t.co/krVtbRUkMN pic.twitter.com/ItXlQvH3XE

— David Sacks (@DavidSacks) September 17, 2023