18 сентября 2023, 13:21 Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

Илон Маск снова подыграл российской пропаганде и публично высказался об успехах контрнаступления украинских военных на оккупированные Россией территории. Миллиардер заявил, что из-за небольшой площади земли было слишком много смертей. Все началось с публикации предпринимателя Дэвида Сакса, который поделился мыслью о якобы неудачном контрнаступлении и о том, что мир мог наступить еще в начале войны. Для этого Украина должна была не вступать в НАТО, и за это Россия должна была отойти на территории до начала войны. Похоже, об украинском Крыме и Донбассе, которые оккупировали россияне еще в 2014 году, Дэвид забыл. UPDATE: “Ukrainian territorial gains from their much-vaunted counteroffensive [highlighted in blue] are so miniscule they can barely be seen on a map” — David T. Pyne, @AmericaFirstCon https://t.co/krVtbRUkMN pic.twitter.com/ItXlQvH3XE — David Sacks (@DavidSacks) September 17, 2023

Далее Сакс процитировал слова пророссийского “эксперта” Дэвида Пайна о том, что освобожденные земли во время контрнаступления настолько малы, что их трудно разглядеть на карте. Стоит отметить, что Пайн является ярым пропагандистом РФ, и еще в 2022 году Центр противодействия дезинформации обвинял его в многолетнем сотрудничестве с Кремлем.

На это отреагировал сам Маск, и тоже решил поиграть в военного эксперта.

So much death for so little — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023

— Так много смертей за так мало земель, — кратко заявил Илон.

Это уже не первые слова миллиардера о войне, которые ничего не имеют общего с реальностью. К примеру, ранее Маск назвал причину отключения Starlink возле Крыма, что помешало украинским военным уничтожить флот РФ. Глава Tesla заявил, что он не хотел привести к эскалации конфликта. Похоже, уничтоженные украинские города и оккупация территорий не являются полномасштабной войной.