Ілон Маск відреагував на заяви про те, що він таємно відключив роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році. Так мільярдер нібито хотів перешкодити роботі наших захисників.

Маск заявив, що в цьому районі сервіс і так не був доступний, а отже – він його не вимикав.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023