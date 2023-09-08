Ілон Маск відреагував на заяви про те, що він таємно відключив роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році. Так мільярдер нібито хотів перешкодити роботі наших захисників.

Маск заявив, що в цьому районі сервіс і так не був доступний, а отже – він його не вимикав.

– Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху прямування до Севастополя. Метою було затоплення більшої частини російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту й ескалації конфлікту, – заявив Маск.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol. Зараз дивляться The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor. If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Мільярдер знову просуває свою нічим не підкріплену думку про те, що атака по Криму з боку українських військових призведе до ескалації конфлікту. Схоже, очільник Tesla не бачить повністю знищених українських міст, ракетного обстрілу цивільної інфраструктури та смертей мирних жителів України, раз говорить про ескалацію.

Нагадаємо, що вперше про відключення Starlink біля Криму заявив журналіст Волтер Айзексон у біографічній книзі про Ілона Маска. Тоді Волтер заявив, що українські підводні дрони з вибухівкою мали знищити кораблі РФ, але втратили зв’язок, через що опинилися на березі.