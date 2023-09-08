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Інтернет

Не хотів бути співучасником: Маск розкрив правду про “відключення” Starlink біля Криму

8 Вересня 2023, 09:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск відреагував на заяви про те, що він таємно відключив роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році. Так мільярдер нібито хотів перешкодити роботі наших захисників.

Маск заявив, що в цьому районі сервіс і так не був доступний, а отже – він його не вимикав.

– Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху прямування до Севастополя. Метою було затоплення більшої частини російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту й ескалації конфлікту, – заявив Маск.

Мільярдер знову просуває свою нічим не підкріплену думку про те, що атака по Криму з боку українських військових призведе до ескалації конфлікту. Схоже, очільник Tesla не бачить повністю знищених українських міст, ракетного обстрілу цивільної інфраструктури та смертей мирних жителів України, раз говорить про ескалацію.

Нагадаємо, що вперше про відключення Starlink біля Криму заявив журналіст Волтер Айзексон у біографічній книзі про Ілона Маска. Тоді Волтер заявив, що українські підводні дрони з вибухівкою мали знищити кораблі РФ, але втратили зв’язок, через що опинилися на березі.

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Starlink Ілон Маск Війна в Україні
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