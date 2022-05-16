Під час повномасштабної війни особливо важливо залишатися на зв’язку, щоб завжди знати, що з вашими близькими людьми. У деяких містах України російські окупанти намагаються заглушити зв’язок і навіть на кілька днів залишають мирних мешканців без нього, як, наприклад, було в Херсоні.

Як залишатися на зв’язку, розповіли в Держспецзв’язку.

Перше, що необхідно, стежте за новинами про евакуацію, гуманітарну допомогу, зміну номерів служб порятунку тощо лише на офіційних інформаційних каналах місцевої та державної влади.

Далі слід підключити послуги автоматичного сповіщення про те, що ваш телефон на зв’язку. Ті, хто вам телефонував, отримають повідомлення від операторів.

Як це зробити для різних операторів:

Київстар – *100*12*2#

Vodafone – *120*31#

Lifecell – **62*5100#

Також рекомендується встановити додатки-рації, які працюють без стільникового зв’язку та Wi-Fi. Вони підходять для спілкування, наприклад, між сусідами, щоб знати про можливі загрози. Радіус роботи залежить від покоління Bluetooth.

Додатки-рації:

Bridgefy – Android iOS

Walkie Talkie – Android, iOS

Two way: Walkie Talkie – Android iOS

Майте на увазі, що спілкування по раціям не захищене – існує ризик потрапити не на ту частоту.

Раніше ми писали, як захистити свій смартфон під час війни. Порадами поділився керівник IT-компанії YouControl Михайло Кольцов.