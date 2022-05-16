Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Автоматическое уведомление и приложения-рации: как оставаться на связи

16 мая 2022, 14:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
телефон
Источник: Depositphotos

Во время полномасштабной войны особенно важно оставаться на связи, чтобы всегда быть в курсе, что с вашими близкими людьми. В некоторых городах Украины российские оккупанты пытаются заглушить связь и даже на несколько дней оставляют мирных жителей без нее, как, например, было в Херсоне.

Как оставаться на связи, рассказали в Госспецсвязи.

Первое, что необходимо — следите за новостями об эвакуации, гуманитарной помощи, смене номеров служб спасения и так далее только на официальных информационных каналах местной и государственной власти.

Далее следует подключить услуги автоматического уведомления о том, что ваш телефон на связи. Те, кто вам звонил, получат сообщения от операторов.

Как это сделать для разных операторов:

  • Киевстар — *100*12*2#
  • Vodafone — *120*31#
  • Lifecell — **62*5100#

Также рекомендуется установить приложения-рации, которые работают без сотовой связи и Wi-Fi. Они хороши для общения, например, между соседями, чтобы быть в курсе возможных угроз. Радиус работы зависит от поколения Bluetooth.

Приложения-рации:

Имейте ввиду, что общения по рациям не защищено — существует риск попасть не на ту частоту.

Ранее мы писали, как защитить свой смартфон в период войны. Советами поделился руководитель IT-компании YouControl Михаил Кольцов.

Читайте также:
БлокпостВ Украине заработало приложение для обнаружения диверсантов

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь