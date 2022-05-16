Во время полномасштабной войны особенно важно оставаться на связи, чтобы всегда быть в курсе, что с вашими близкими людьми. В некоторых городах Украины российские оккупанты пытаются заглушить связь и даже на несколько дней оставляют мирных жителей без нее, как, например, было в Херсоне.
Как оставаться на связи, рассказали в Госспецсвязи.
Первое, что необходимо — следите за новостями об эвакуации, гуманитарной помощи, смене номеров служб спасения и так далее только на официальных информационных каналах местной и государственной власти.
Далее следует подключить услуги автоматического уведомления о том, что ваш телефон на связи. Те, кто вам звонил, получат сообщения от операторов.
Как это сделать для разных операторов:
- Киевстар — *100*12*2#
- Vodafone — *120*31#
- Lifecell — **62*5100#
Также рекомендуется установить приложения-рации, которые работают без сотовой связи и Wi-Fi. Они хороши для общения, например, между соседями, чтобы быть в курсе возможных угроз. Радиус работы зависит от поколения Bluetooth.
Приложения-рации:
Имейте ввиду, что общения по рациям не защищено — существует риск попасть не на ту частоту.
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