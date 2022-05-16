Во время полномасштабной войны особенно важно оставаться на связи, чтобы всегда быть в курсе, что с вашими близкими людьми. В некоторых городах Украины российские оккупанты пытаются заглушить связь и даже на несколько дней оставляют мирных жителей без нее, как, например, было в Херсоне.

Как оставаться на связи, рассказали в Госспецсвязи.

Первое, что необходимо — следите за новостями об эвакуации, гуманитарной помощи, смене номеров служб спасения и так далее только на официальных информационных каналах местной и государственной власти.

Далее следует подключить услуги автоматического уведомления о том, что ваш телефон на связи. Те, кто вам звонил, получат сообщения от операторов.

Как это сделать для разных операторов:

Киевстар — *100*12*2#

Vodafone — *120*31#

Lifecell — **62*5100#

Также рекомендуется установить приложения-рации, которые работают без сотовой связи и Wi-Fi. Они хороши для общения, например, между соседями, чтобы быть в курсе возможных угроз. Радиус работы зависит от поколения Bluetooth.

Приложения-рации:

Bridgefy — Android iOS

Walkie Talkie — Android, iOS

Two way: Walkie Talkie — Android iOS

Имейте ввиду, что общения по рациям не защищено — существует риск попасть не на ту частоту.

Ранее мы писали, как защитить свой смартфон в период войны. Советами поделился руководитель IT-компании YouControl Михаил Кольцов.