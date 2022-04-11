В Україні запрацював сервіс ТиХто (ТyHto) для перевірки людей. За його допомогою можна буде виявити диверсанта.

Додаток створив сервіс YouControl разом з Artellence та підтримкою СБУ, і він знадобиться на блокпостах, на вулиці під час комендантської години та в будь-якому іншому доступному місці, де потрібно ідентифікувати особу.

Сервіс буде особливо корисним для СБУ, ТРО, Нацгвардії та волонтерів. Проте ознайомитись із можливостями може кожен.

За допомогою ТиХто можна переконатися у відповідності фото людини у паспорті та дійсності документа. Користувачі зможуть дізнатися, якщо особа перебуває в міжнародному розшуку, базі терористів чи диверсантів, або ж у списку Миротворець. Додаток також покаже, якщо на особу було накладено санкції РНБО. Також можна перевірити автомобіль – він може бути оголошений у розшук.

Розробники заявили про безпеку сервісу – програма не зберігає особисті дані, а всю інформацію бере з відкритих джерел. Сервіс не дає гарантій, що перед вами зловмисник – сповіщення про підозрілі особи має бути передано поліції для більш детальної перевірки.

Щоб перевірити особу, необхідно вказати ПІБ, серію чи номер паспорта, а також дату народження. Пошук буде здійснено навіть у разі введення одного з параметрів, але через це сильно постраждає точність.

Для перевірки транспорту необхідно ввести його номер, після чого ТиХто надасть додаткову інформацію про машину – марку, модель, колір та рік випуску.

Завантажити програму можна безкоштовно на Android та iOS.