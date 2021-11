Астронавты на Международной космической станции сделали традиционное мексиканское блюдо тако из перцев чили, которые впервые удалось вырастить в космосе. Экипаж ждал этого момента еще с июля, когда только начался эксперимент с выращиванием растения.

Эксперимент получил название Plant Habitat-04, и на сегодня он один из самых сложных испытаний, которые проводили в космической лаборатории. Не секрет, что для роста перца нужно гораздо больше времени, чем на выращивание различных видов салата или редиса.

Собрал урожай астронавт NASA Марк Ванде Хей, а затем он обработал перец перед употреблением. Астронавты должны были оценить плод на вкус и текстуру — до этого никто не ел космический чили.

Астронавт NASA Меган МакАртур приготовила тако с использованием говядины, сушеных помидоров, артишоков и космического перца.

Фотографией с мексиканским блюдом девушка опубликовала в Twitter.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! ????). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021