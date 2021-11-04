Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Космос

Астронавты МКС сделали тако из первого в мире “космического чили”

4 ноября 2021, 18:00 Микола Олефіренко
Перец на МКС

Астронавты на Международной космической станции сделали традиционное мексиканское блюдо тако из перцев чили, которые впервые удалось вырастить в космосе. Экипаж ждал этого момента еще с июля, когда только начался эксперимент с выращиванием растения.

Эксперимент получил название Plant Habitat-04, и на сегодня он один из самых сложных испытаний, которые проводили в космической лаборатории. Не секрет, что для роста перца нужно гораздо больше времени, чем на выращивание различных видов салата или редиса.

Собрал урожай астронавт NASA Марк Ванде Хей, а затем он обработал перец перед употреблением. Астронавты должны были оценить плод на вкус и текстуру — до этого никто не ел космический чили.

Астронавт NASA Меган МакАртур приготовила тако с использованием говядины, сушеных помидоров, артишоков и космического перца.

Фотографией с мексиканским блюдом девушка опубликовала в Twitter.

Часть перца будет отправлена ​​на Землю для более тщательного анализа, а растения перца чили продолжат расти на космической станции. В этом месяце к команде МКС присоединится экипаж SpaceX Crew-3, который соберет уже второй урожай.

Напомним, что не только растения помогут человечеству выжить за пределами Земли. К примеру, будущие жители Марса смогут производить топливо для ракет с помощью воздуха, воды, солнечного света и микробов. Технология позволит членам экипажа вернуться назад не Землю.

Кислород также будет производиться по такому принципу. Осталось только приступить к колонизации.

Читайте также:
ПланетаСовершенно другой мир: ученые NASA обнаружили экзопланету за пределами Млечного Пути

Теги
NASA , Космос , МКС , Політ у космос
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка