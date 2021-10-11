Астероїд розміром з піраміду Хеопса пролетить біля Землі 15 жовтня.

Космічне тіло 2021 SM3 наблизиться до нашої планети на рекордну відстань – 4,8 млн км. Це невелика відстань, якщо порівнювати з розмірами космосу. Наприклад, Венера розташована в 123 млн км від Землі, а Марс – 392 млн км.

Астероїд виявили у 2021 році, і він має діаметр 160 м, що можна порівняти з розмірами піраміди Хеопса, розташованої в Єгипті.

NASA класифікувала 2021 SM3 як ОСЗ. Це астероїд або комета, які знаходяться на відстані близько 193 млн км від Землі. Згідно з розрахунками астрономів, космічне тіло не несе ніякої небезпеки людству.

Простежити за траєкторією польоту 2021 SM3 і точкою зближення із Землею можна на офіційному сайті NASA. Астрономи агентства склали детальну схему польоту космічного тіла.

В кінці вересня до нашої планети наблизився ще один великий астероїд – 2021RL3. Космічне тіло мало розміри від 50 до 110 м, і воно успішно облетіло Сонце. На орбіту нашої планети щодня потрапляє понад 100 тонн дрібних космічних каменів або іншого космічного сміття, але він згоряє в атмосфері, що не долітаючи до поверхні Землі. Це стосується уламків, розміри яких не перевищують габарити звичайного легкового авто.