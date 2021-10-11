Астероид размером с пирамиду Хеопса пролетит возле Земли 15 октября.

Космическое тело 2021 SM3 приблизится к нашей планете на рекордное расстояние — 4,8 млн км. Это небольшое расстояние, если сравнивать с размерами космоса. К примеру, Венера расположена в 123 млн км от Земли, а Марс — 392 млн км.

Астероид обнаружили в 2021 году, и он имеет диаметр 160 м, что сравнимо с размерами пирамиды Хеопса, расположенной в Египте.

NASA классифицировала 2021 SM3 как ОСЗ. Это астероид или комета, которые находятся на расстоянии около 193 млн км от Земли. Согласно расчетам астрономов, космическое тело не несет никакой опасности человечества.

Проследить за траекторией полета 2021 SM3 и точкой сближения с Землей можно на официальном сайте NASA. Астрономы агентства составили детальную схему полета космического тела.

В конце сентября к нашей планете приблизился еще один крупный астероид — 2021RL3. Космическое тело имело размеры от 50 до 110 м, и оно успешно облетело Солнце. На орбиту нашей планеты ежедневно попадает более 100 тонн крошечных космических камней или другого космического мусора, но он сгорает в атмосфере, не долетая до поверхности Земли. Это касается обломков, размеры которых не превышают габариты обычного легкового авто.